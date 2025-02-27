Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV
- Hồ Chí Minh:
- 31 Hoàng Diệu, Q.4, TPHCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý và chịu trách nhiệm công tác kinh doanh xăng dầu: Tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng; Xây dựng, lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, phát triển thị trường, ; Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi thực hiện hợp đồng; Tổ chức chỉ đạo thu hồi công nợ của khách hàng; Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện tại; Nghiên cứu, xây dựng chính sách bán hàng
Quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự:Phối hợp tuyển dụng và đào tạo đội ngũ bán hàng; Phân công công việc, giám sát, kiểm tra và hỗ trợ nhân viên cấp dưới.
Quản lý tài chính: Lập ngân sách và chi phí cho các hoạt động liên quan; Kiểm soát doanh thu, chi phí và các khoản hoa hồng.
Xây dựng quy trình: Xây dựng các quy trình, mẫu biểu, quy chế liên quan đến kiểm soát hoạt động kinh doanh.
Phát triển hệ thống Đại lý / KHCN:Quản lý việc xây dựng các chính sách về giá cả, chế độ chăm sóc khách hàng và quản lý thu hồi công nợ.
Quản lý và điều hành: Quản lý và điều hành các đơn vị/chi nhánh phụ thuộc trong các hoạt động kinh doanh; Phối hợp công việc với các phòng ban trong công ty.
Tham mưu và đề xuất:Tham mưu và đề xuất cho Ban Giám đốc các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động kinh doanh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức: Am hiểu về kinh doanh xăng dầu
Kinh nghiệm: Có 02 năm ở vị trí Trưởng phòng kinh doanh về xăng dầu tại các Công ty Thương nhân phân phối hoặc Đầu mối xăng dầu.
Giới tính: Nam
Độ tuổi: Từ 30 – 50 tuổi.
Kỹ năng cần có: Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và kỹ năng quản lý , điều hành và phát triển đội nhóm, kỹ năng quản trị rủi ro..
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV Thì Được Hưởng Những Gì
Phúc lợi: Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty (bao gồm : Lương tháng 13, khám sức khỏe định kỳ , tiền sinh nhật, hỗ trợ tiền tàu xe về phép, du lich định kỳ hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI