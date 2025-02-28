Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Đầu tư và Công Nghệ VELA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 185 Nguyễn Thị Nhung (Khu đô thị Vạn Phúc), Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm các khách hàng có nhu cầu nhập hàng hóa cho công việc kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ nhập khẩu hàng hóa tại Trung Quốc.

Giới thiệu và tư vấn các dịch vụ của Công ty bao gồm Order (1688,Taobao,Tmall,Trực tiếp xưởng), tìm nguồn hàng, thanh toán, vận chuyển Trung Việt, thủ tục hải quan và các dịch vụ liên quan.

Duy trì mối quan hệ với người mua, người bán, và các bộ phận liên quan để giải quyết nhu cầu và phát sinh của toàn trình dịch vụ.

Phối hợp, hỗ trợ và làm việc hòa hợp với các bộ phận liên quan cũng như quản lý trực tiếp để phát triển công việc và nghiệp vụ bản thân

Thực hiện các công việc khác mà TBP yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu từ 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm làm sales trong lĩnh vực logistics, Order, xuất nhập khẩu hoặc từng kinh doanh order hàng Trung Quốc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tư vấn, sales, chăm sóc khách hàng

Hiểu biết về các trang thương mại điện tử Trung Quốc (Taobao,1688,Tmall) là 1 lợi thế

Có kỹ năng giao tiếp tốt

Có laptop cá nhân

Tại Công Ty CP Đầu tư và Công Nghệ VELA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7.000.000 - 12.000.000 VND + Phụ cấp: 900.000VNĐ + Lương commission

Đối với ứng viên có kinh nghiệm sẽ thỏa thuận dựa trên năng lực, đảm bảo mức cạnh tranh so với thị trường.

Du lịch, team building 1-2 lần/1 năm.

Thưởng các ngày lễ theo quy định + tháng thứ 13.

Môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội học hỏi, phát triển bản thân.

Chế độ nghỉ sinh lý 2h/tháng đối với nhân sự nữ.

Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và Luật Lao Động quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Đầu tư và Công Nghệ VELA

