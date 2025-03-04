Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 915 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn, giải đáp thắc mắc, giới thiệu các chương trình học phù hợp với khách hàng
Hỗ trợ khách hàng đăng ký, hoàn tất thủ tục nhập học
Được cung cấp sẵn data khách hàng; chỉ cần tư vấn dựa trên data có sẵn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính : Nữ, giọng dễ nghe
Ưu tiên đã từng làm việc trong mảng Giáo Dục
Biết sử dụng máy tính để cập nhật số liệu
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ thiết bị làm việc
Hỗ trợ cơm trưa tại trường
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
