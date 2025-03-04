Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 915 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, giải đáp thắc mắc, giới thiệu các chương trình học phù hợp với khách hàng

Hỗ trợ khách hàng đăng ký, hoàn tất thủ tục nhập học

Được cung cấp sẵn data khách hàng; chỉ cần tư vấn dựa trên data có sẵn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính : Nữ, giọng dễ nghe

Ưu tiên đã từng làm việc trong mảng Giáo Dục

Biết sử dụng máy tính để cập nhật số liệu

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thiết bị làm việc

Hỗ trợ cơm trưa tại trường

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.