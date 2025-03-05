Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI MINH QUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI MINH QUÂN
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI MINH QUÂN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI MINH QUÂN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực bán lẻ/dịch vụ tiêu dùng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.
Thực hiện các hoạt động bán hàng, tư vấn sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.
Đạt được chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao.
Thực hiện các báo cáo bán hàng định kỳ.
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm.
Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh.
Đề xuất các giải pháp nhằm tăng doanh thu và hiệu quả bán hàng.
Quản lý và cập nhật thông tin khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ/dịch vụ tiêu dùng.
Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Có kỹ năng thuyết phục và xử lý tình huống tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Khả năng sử dụng các phần mềm quản lý bán hàng là một lợi thế.
Có phương tiện đi lại.
Am hiểu thị trường bán lẻ/dịch vụ tiêu dùng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI MINH QUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.
Thưởng doanh số theo hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI MINH QUÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI MINH QUÂN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI MINH QUÂN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 92d18 gò ô môi, phú thuận , quận 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

