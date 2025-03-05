Tuyển Nhân viên kinh doanh NOPA DESIGN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 20/1 Nguyễn Trường Tộ,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Về Nopa & Vị Trí Tuyển Dụng

Tại Nopa, chúng tôi không chỉ bán chai nước—chúng tôi tạo ra một lối sống bền vững, sáng tạo và thay đổi thói quen tiêu dùng. Chúng tôi đang tìm kiếm một Quản Lý Phát Triển Đối Tác để mở rộng mạng lưới F&B tại Sài Gòn. Bạn sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm, ký kết và quản lý các mối quan hệ với quán cà phê và cửa hàng nước giải khát, đảm bảo sự hợp tác hiệu quả và tác động lâu dài.

Công Việc Của Bạn

Tìm kiếm & Quản lý CRM – Xác định các địa điểm F&B phù hợp với thương hiệu Nopa và nhập dữ liệu vào hệ thống CRM.

Tiếp cận & Mở rộng mạng lưới – Tương tác với đối tác tiềm năng thông qua gặp gỡ trực tiếp và các kênh kỹ thuật số.

Quản lý Hành chính & Hợp đồng – Xử lý các thỏa thuận hợp tác, từ soạn thảo đến ký kết.

Điều phối & Liên lạc – Đảm bảo sự hợp tác suôn sẻ giữa Nopa và các đối tác.

Sắp xếp & Quản lý cuộc họp – Điều phối và tổ chức các buổi gặp gỡ một cách hiệu quả.

Chủ động Giải quyết vấn đề – Dự đoán thách thức và tự đề xuất giải pháp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Những Gì Bạn Cần Có

Kiến thức và đam mê về thị trường F&B (xu hướng, thách thức, cơ hội).

Kỹ năng giao tiếp & xây dựng quan hệ—bạn biết cách tạo dựng lòng tin với đối tác.

Kỹ năng quản lý thời gian & tổ chức công việc—bạn có thể xử lý nhiều đối tác cùng lúc.

Kỹ năng thuyết trình & đại diện thương hiệu—tự tin giao tiếp cả trực tuyến và trực tiếp.

Thành thạo Notion hoặc công cụ CRM.

Tư duy chủ động & tự quản lý công việc—bạn chịu trách nhiệm và tạo ra kết quả.

Kinh nghiệm trong B2B Sales, Partnerships, hoặc Business Development (ưu tiên có kinh nghiệm trong F&B).

Kỹ năng đàm phán (là một lợi thế).

Có xe máy & bằng lái (bắt buộc).

Tại NOPA DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì

Lợi Ích & Cơ Hội Phát Triển

Trở thành một trong những thành viên đầu tiên của Nopa, định hình tương lai công ty.

Giới thiệu một sản phẩm đột phá ra thị trường.

Thời gian làm việc linh hoạt, phù hợp với lối sống của bạn.

Sở hữu ngay chai nước Nopa Move

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NOPA DESIGN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin