Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH QDSPACES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 16 - 18, Đường số 1, An Khánh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, và tiếp cận các dự án tiềm năng trong lĩnh vực thiết kế và thi công văn phòng, trường học, bệnh viện

Quản lý thông tin dự án, tham gia vào quá trình đấu thầu, và hỗ trợ sau bán hàng

Nghiên cứu và phân tích thị trường để xác định cơ hội kinh doanh mới trong lĩnh vực thiết kế và thi công văn phòng, trường học và bệnh viện.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng thông qua gặp gỡ trực tiếp, cuộc gọi điện thoại, email, và các sự kiện networking.

Tiếp cận và tìm kiếm thông tin về dự án từ các khách hàng mục tiêu, các đối tác.

Quản lý thông tin dự án bao gồm yêu cầu của khách hàng, thông tin đấu thầu, và các vấn đề liên quan đến sau bán hàng.

Tham gia vào quá trình đấu thầu bằng cách chuẩn bị và gửi các hồ sơ đấu thầu, tham gia các cuộc họp và thảo luận với team nội bộ và với khách hàng.

Hỗ trợ các hoạt động sau bán hàng bao gồm quản lý dự án, giải quyết các vấn đề phát sinh, và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân hoặc cao hơn trong lĩnh vực liên quan: Thương mại, Ngoại Thương, Ngoại Ngữ, Quản Trị Kinh Doanh...

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm với vị trí Sales, Marketing, phát triển kinh doanh, ưu tiên trong lĩnh vực thiết kế và thi công nội thất văn phòng/ showroom

Tiếng Anh giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả.

Sự hiểu biết về quy trình đấu thầu và quản lý dự án là một lợi thế.

Hành vi/Thái độ:

Sẵn sàng hỗ trợ người khác hoàn thành công việc để đạt mục tiêu chung.

Tự tin, thân thiện, cởi mở, hoà đồng

Tại CÔNG TY TNHH QDSPACES Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và các phúc lợi hấp dẫn.

Lương theo năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực chiến

Tăng lương định kì hằng năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công ty.

Kí Hợp đồng lao động, Tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT

Thưởng dự án (Commission), Thưởng dự án vượt trội

Du lịch Teambuilding

Thưởng các ngày lễ, tết...

Khám sức khỏe định kỳ

Bảo hiểm sức khỏe

