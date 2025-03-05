Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH QDSPACES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH QDSPACES
- Hồ Chí Minh:
- 16
- 18, Đường số 1, An Khánh,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng.
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, và tiếp cận các dự án tiềm năng trong lĩnh vực thiết kế và thi công văn phòng, trường học, bệnh viện
Quản lý thông tin dự án, tham gia vào quá trình đấu thầu, và hỗ trợ sau bán hàng
Nghiên cứu và phân tích thị trường để xác định cơ hội kinh doanh mới trong lĩnh vực thiết kế và thi công văn phòng, trường học và bệnh viện.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng thông qua gặp gỡ trực tiếp, cuộc gọi điện thoại, email, và các sự kiện networking.
Tiếp cận và tìm kiếm thông tin về dự án từ các khách hàng mục tiêu, các đối tác.
Quản lý thông tin dự án bao gồm yêu cầu của khách hàng, thông tin đấu thầu, và các vấn đề liên quan đến sau bán hàng.
Tham gia vào quá trình đấu thầu bằng cách chuẩn bị và gửi các hồ sơ đấu thầu, tham gia các cuộc họp và thảo luận với team nội bộ và với khách hàng.
Hỗ trợ các hoạt động sau bán hàng bao gồm quản lý dự án, giải quyết các vấn đề phát sinh, và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm với vị trí Sales, Marketing, phát triển kinh doanh, ưu tiên trong lĩnh vực thiết kế và thi công nội thất văn phòng/ showroom
Tiếng Anh giao tiếp
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả.
Sự hiểu biết về quy trình đấu thầu và quản lý dự án là một lợi thế.
Hành vi/Thái độ:
Sẵn sàng hỗ trợ người khác hoàn thành công việc để đạt mục tiêu chung.
Tự tin, thân thiện, cởi mở, hoà đồng
Tại CÔNG TY TNHH QDSPACES Thì Được Hưởng Những Gì
Lương theo năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực chiến
Tăng lương định kì hằng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công ty.
Kí Hợp đồng lao động, Tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT
Thưởng dự án (Commission), Thưởng dự án vượt trội
Du lịch Teambuilding
Thưởng các ngày lễ, tết...
Khám sức khỏe định kỳ
Bảo hiểm sức khỏe
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QDSPACES
