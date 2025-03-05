Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH M&O FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Căn K4 - 46, River Park, Phường Phước Long B, Thành Phố Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu và tư vấn đến khách hàng theo data có sẵn

Xây dựng, chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng cũ và mới

Soạn hợp đồng, theo dõi tiến độ quầy hàng của khách

Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ trong quá trình ký kết hợp đồng.

Theo dõi quá trình thanh toán, công nợ khách hàng phụ trách

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình vận hành sau khi nhượng quyền

Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ theo yêu cầu của cấp trên

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ/LGBT

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng là lợi thế

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

Năng động, chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH M&O FOODS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + hoa hồng + thưởng doanh số

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được đào tạo về kỹ năng bán hàng và sản phẩm

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH M&O FOODS VIỆT NAM

