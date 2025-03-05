Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH M&O FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH M&O FOODS VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh:
- Căn K4
- 46, River Park, Phường Phước Long B, Thành Phố Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Giới thiệu và tư vấn đến khách hàng theo data có sẵn
Xây dựng, chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng cũ và mới
Soạn hợp đồng, theo dõi tiến độ quầy hàng của khách
Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ trong quá trình ký kết hợp đồng.
Theo dõi quá trình thanh toán, công nợ khách hàng phụ trách
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình vận hành sau khi nhượng quyền
Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng là lợi thế
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
Năng động, chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH M&O FOODS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng và sản phẩm
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH M&O FOODS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI