Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VIỆT VIỆT HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH VIỆT VIỆT HƯNG
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH VIỆT VIỆT HƯNG

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH VIỆT VIỆT HƯNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chăm sóc khách hàng hiện hữu thuộc hệ thống siêu thị MOFT.
Hàng ngày ghé thăm trực tiếp từ 06 đến 08 khách hàng (hoặc liên hệ từ 12 đến 20 khách hàng tại các khu vực tỉnh).
Thực hiện các công việc tại điểm bán: ghé thăm, trưng bày sản phẩm, triển khai các chương trình khuyến mãi.
Kiểm soát và đảm bảo sản phẩm của công ty được trưng bày đúng tiêu chuẩn tại các điểm bán.
Đảm bảo hàng hóa đầy đủ trong hệ thống siêu thị phụ trách.
Thiết lập và duy trì mối quan hệ với siêu thị, trưởng ngành hàng, cửa hàng trưởng.
Xử lý nhanh chóng các vấn đề phát sinh liên quan đến hệ thống siêu thị phụ trách.
Báo cáo công việc hàng ngày, cập nhật tình hình bán hàng.
Lập kế hoạch bán hàng, tần suất chăm sóc khách hàng, trưng bày sản phẩm theo tuần, tháng.
Theo dõi và thực hiện các công việc liên quan đến đặt hàng, kiểm kê kho, xử lý hàng cận date, hàng bán chậm.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên các ngành liên quan.
Có khả năng nắm bắt tâm lý và nhu cầu khách hàng để tư vấn phù hợp.
Thành thạo vi tính văn phòng.
Có kỹ năng bán hàng, thuyết trình và đàm phán tốt.
Kinh nghiệm: Ít nhất 6 tháng tại vị trí tương đương.
Phẩm chất: Đạo đức tốt, trung thực, tận tâm, nhạy bén, linh hoạt, năng động và sáng tạo.

Tại CÔNG TY TNHH VIỆT VIỆT HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng thỏa thuận theo năng lực, hoa hồng không giới hạn phụ thuộc vào doanh số bán hàng.
Thời gian làm việc: 9h00 - 18h00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu
Chế độ BHXH, thưởng lễ Tết đầy đủ theo quy định pháp luật.
12 ngày phép/năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, sếp vui tính, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆT VIỆT HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VIỆT VIỆT HƯNG

CÔNG TY TNHH VIỆT VIỆT HƯNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 110 Cô Giang, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

