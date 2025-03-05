Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV BGC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 3/14 Lê Thị Riêng, Thới An, Quận 12,Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn/giải đáp về sản phẩm/ý kiến khi Khách hàng (KH) liên đến công ty qua : điện thoại,mail,…

- Thường xuyên liên hệ KH theo danh sách hệ thống lưu : giới thiệu sản phẩm, chính sách, CTKM,…

- Chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng

-Đượcđào tạo/hướng dẫn những kỹ năng cần thiết cho công việc và phát triển bản thân.

- Các công việc khác do quản lý giao.

- Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến 7 hàng tuần. Nghỉ Chủ Nhật

+ Buổi sáng : 8 h – 12 h

+ Buổi chiều : 13 h 30 – 17 h 00

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc CSKH/sale admin từ 1 năm trở lên. (Ưu tiên ngành Vật liệu xây dựng/ FMCG).

- Thành thạo vi tính văn phòng.

- Chịu khó, nhiệt tình, tự giác, có kỹ năng làm việc nhóm và độc lập.

- Có đam mê với ngành Sales, Sức khỏe tốt, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV BGC Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương hàng tháng, thưởng theo KPIs

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép,chế độ thai sản,...

Chế độ hiếu hỉ, các ngày kỉ niệm: sinh nhật, 8/3, 20/10 & các ngày lễ lớn 1/1, 30/4-1/5, 1/6, 2/9...

Tăng lương theo định kỳ

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp

Tham gia các chương trình, du lịch...do Công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV BGC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.