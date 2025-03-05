Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV BGC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV BGC
- Hồ Chí Minh:
- 3/14 Lê Thị Riêng, Thới An, Quận 12,Hồ Chí Minh, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư vấn/giải đáp về sản phẩm/ý kiến khi Khách hàng (KH) liên đến công ty qua : điện thoại,mail,…
- Thường xuyên liên hệ KH theo danh sách hệ thống lưu : giới thiệu sản phẩm, chính sách, CTKM,…
- Chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng
-Đượcđào tạo/hướng dẫn những kỹ năng cần thiết cho công việc và phát triển bản thân.
- Các công việc khác do quản lý giao.
- Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến 7 hàng tuần. Nghỉ Chủ Nhật
+ Buổi sáng : 8 h – 12 h
+ Buổi chiều : 13 h 30 – 17 h 00
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Chịu khó, nhiệt tình, tự giác, có kỹ năng làm việc nhóm và độc lập.
- Có đam mê với ngành Sales, Sức khỏe tốt, có trách nhiệm với công việc.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV BGC Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép,chế độ thai sản,...
Chế độ hiếu hỉ, các ngày kỉ niệm: sinh nhật, 8/3, 20/10 & các ngày lễ lớn 1/1, 30/4-1/5, 1/6, 2/9...
Tăng lương theo định kỳ
Môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp
Tham gia các chương trình, du lịch...do Công ty tổ chức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV BGC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI