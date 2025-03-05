Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM BIO-A GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM BIO-A GROUP
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM BIO-A GROUP

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM BIO-A GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 496 DƯƠNG QUẢNG HÀM P6,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng khi tới Văn phòng công ty để giao dịch, dựa trên nhu cầu của khách hàng.
- Giải đáp các thắc mắc của khách hàng qua email hoặc điện thoại.
- Sắp xếp hồ sơ của khách hàng theo yêu cầu, gửi hồ sơ công chứng cho khách hàng nếu có.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm cũng không sao, chúng tôi sẽ được đào tạo bài bản về kiến thức các kỹ năng sale, tư vấn, đàm phán và quản lý khách hàng.
- Bạn đã có kinh nghiệm thì thật dễ dàng để bắt đầu công việc.
- Chỉ cần bạn có nhiệt tình, chăm chỉ.

Tại CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM BIO-A GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Được tham gia các hoạt động ngoài giờ của công ty: Tham quan du lịch tối thiểu 1 năm/1 lần, liên hoan nhân các ngày đặc biệt,...
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, hòa đồng.
- Được trang bị phương tiện làm việc đầy đủ như: máy tính, điện thoại, data khách hàng..
- Được đào tạo 100% kiến thức: kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng sales, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng đàm phán thương lượng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM BIO-A GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM BIO-A GROUP

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM BIO-A GROUP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 496/63/10H DƯƠNG QUẢNG HÀM,P6,GÒ VẤP, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

