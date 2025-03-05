Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THỰC PHẨM THUẦN VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh

Tham gia hỗ trợ công việc cho các nhân sự tại cửa hàng.

Công việc: thử món, múc chè, thu ngân, các công việc khác khi được phân công

Các công việc nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cửa hàng trưởng

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên chuyên ngành Công nghiệp thực phẩm, nhà hàng khách sạn

Là sinh viên năm 1,2,3,4 các trường trung cấp, cao đẳng và đại học

Chăm chỉ nhiệt tình

Không yêu cầu giới tính

Quyền Lợi

Thời gian làm việc: 17h00-23h00

Mức lương:20-25.000đ/giờ

Cân nhắc trở thành nhân viên chính thức sau thử việc

Môi trường làm việc: Tại cửa hàng

Cách Thức Ứng Tuyển

