Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THỰC PHẨM THUẦN VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THỰC PHẨM THUẦN VIỆT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia hỗ trợ công việc cho các nhân sự tại cửa hàng.
Công việc: thử món, múc chè, thu ngân, các công việc khác khi được phân công
Các công việc nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cửa hàng trưởng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên chuyên ngành Công nghiệp thực phẩm, nhà hàng khách sạn
Là sinh viên năm 1,2,3,4 các trường trung cấp, cao đẳng và đại học
Chăm chỉ nhiệt tình
Không yêu cầu giới tính
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THỰC PHẨM THUẦN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 17h00-23h00
Mức lương:20-25.000đ/giờ
Cân nhắc trở thành nhân viên chính thức sau thử việc
Môi trường làm việc: Tại cửa hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THỰC PHẨM THUẦN VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
