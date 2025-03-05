Tuyển Nhân viên kinh doanh CTY TNHH TM GIA THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 969 - 975 Trần Hưng Đạo, P5,Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh

Giám sát và đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng.

Phân công công việc và theo dõi hiệu suất làm việc.

Phân tích doanh thu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

Đề xuất các biện pháp cải thiện doanh thu.

Đảm bảo khách hàng nhận được dịch vụ tốt nhất.

Giải quyết các vấn đề và khiếu nại của khách hàng.

Đảm bảo hàng hóa được trưng bày đẹp và hợp lý.

Kiểm tra hàng tồn kho và đặt hàng bổ sung khi cần thiết.

Triển khai các chương trình khuyến mãi và marketing.

Phân tích phản hồi của khách hàng và điều chỉnh chiến lược phù hợp.

Nhận KPI bán hàng từ Công ty, phân bổ cho các NVBH, báo cáo tiến độ bán hàng cho quản lý.

Nhận và theo dõi các báo cáo từ NVBH.

Báo các các công việc hàng ngày với quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng với vị trí quản lý, ưu tiên trong môi trường siêu thị.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian và khả năng lãnh đạo tốt.

Tiếp cận công việc nhanh, giải quyết vấn đề, xử lý thông tin tốt.

Tại CTY TNHH TM GIA THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và thưởng theo hiệu suất.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

HĐLĐ, BHXH đầy đủ, lương thưởng tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH TM GIA THÀNH

