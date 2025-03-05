Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DILY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DILY
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH DILY

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DILY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 100 Nguyễn Trãi, Phường 02,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm thời trang cho khách hàng, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm.
Thực hiện các hoạt động bán hàng, chốt đơn hàng và quản lý đơn hàng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.
Thực hiện các báo cáo bán hàng định kỳ.
Phát triển doanh số cá nhân (livestream, ..)
Đóng góp ý tưởng để cải thiện chất lượng dịch vụ và hiệu quả bán hàng.
Quản lý và cập nhật thông tin sản phẩm, giá cả, chương trình khuyến mãi.
Các công việc khác theo sự hướng dẫn của Quản Lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm bán hàng thời trang.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và chăm sóc khách hàng tốt.
Có kiến thức về thời trang và xu hướng thời trang hiện nay.
Nắm vững các kỹ năng bán hàng cơ bản.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động, nhiệt tình.
Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel)
Khả năng sử dụng các phần mềm quản lý bán hàng là một lợi thế.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH DILY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng doanh số và các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động công ty.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DILY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DILY

CÔNG TY TNHH DILY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 243/11 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

