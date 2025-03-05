Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DELSK VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - LK7 40 - 41, Saigon Mystery Villas, số 01 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Biên dịch tài liệu:

Dịch các tài liệu từ tiếng Trung sang tiếng Anh/tiếng Việt và ngược lại

Đảm bảo chất lượng bản dịch chính xác, rõ ràng và phù hợp với văn hóa, bối cảnh công việc.

Phiên dịch trong các cuộc họp:

Phiên dịch trực tiếp trong các cuộc họp, hội nghị, cuộc gọi với đối tác và khách hàng.

Hỗ trợ các trưởng phòng, ban, và các bên liên quan trong việc giao tiếp hiệu quả.

Hỗ trợ giao tiếp nội bộ và đối ngoại:

Hỗ trợ các phòng ban trong việc trao đổi thông tin với các đối tác, khách hàng Trung Quốc và các văn phòng quốc tế.

Giúp đỡ trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến ngôn ngữ.

Tổ chức, chuẩn bị tài liệu:

Chuẩn bị tài liệu, bài thuyết trình, báo cáo bằng tiếng Trung và tiếng Anh khi có yêu cầu.

Đảm bảo các tài liệu được sắp xếp hợp lý và dễ dàng tìm kiếm khi cần.

Hỗ trợ hành chính:

Hỗ trợ các công việc hành chính và tổ chức các cuộc họp, sự kiện cần thiết liên quan đến giao tiếp quốc tế.

Đảm bảo việc quản lý thời gian, lịch làm việc của các trưởng bộ phận và các cuộc họp diễn ra thuận lợi.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học ngành Ngôn Ngữ Trung

Thành thạo tiếng Trung (4 kỹ năng)

Tiếng anh tốt là 1 lợi thế

Có kinh nghiệm dịch thuật

Kỹ năng giao tiếp tốt

Kỹ năng làm việc nhóm, năng động, chủ động trong công việc

Thành thạo Microsoft Office

Tại CÔNG TY TNHH DELSK VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Cơ hội phát triển trong ngành di trú và môi trường quốc tế.

Được đào tạo về các thủ tục di trú.

Phúc lợi đầy đủ theo quy định công ty (BHXH full lương, nghỉ phép năm,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DELSK VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin