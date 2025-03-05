Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi nhánh Giúp việc Tâm An - Công ty Cổ phần Tập đoàn V.U làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Đối với việc chăm trẻ:

Chăm em bé sơ sinh và các công việc liên quan đến bé

Massage và cho bé ngủ

Tắm bé sơ sinh

Xử lý khi bé bị nóng sốt

Thay tã, pha sữa

Giặt đồ , phơi đồ bé sơ sinh..

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ không giới hạn độ tuổi

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ , bằng cấp về chăm sóc trẻ sơ sinh, bảo mẫu..

Có đam mê với nghề bảo mẫu và chịu được vất vả khi chăm trẻ. Thích trẻ nhỏ và đặc biệt yêu thích việc chăm sóc trẻ, chơi cùng trẻ

Sẵn sàng làm việc ca, làm việc dưới áp lực, tuân thủ quy định y tế.

Có kiến thức về sức khỏe, dinh dưỡng, về các trường hợp thực phẩm gây ngộ độc và cách xử lý kịp thời.

Tại Chi nhánh Giúp việc Tâm An - Công ty Cổ phần Tập đoàn V.U Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận theo yêu cầu công việc

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)

Tham gia đào tạo miễn phí (bao ăn , ở) nếu chưa có kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Giúp việc Tâm An - Công ty Cổ phần Tập đoàn V.U

