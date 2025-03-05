Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi nhánh Giúp việc Tâm An - Công ty Cổ phần Tập đoàn V.U làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi nhánh Giúp việc Tâm An - Công ty Cổ phần Tập đoàn V.U
Thỏa thuận
Khác
Không yêu cầu
1 người
Dưới 1 năm
Chưa cập nhật
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Đối với việc chăm trẻ:
Chăm em bé sơ sinh và các công việc liên quan đến bé
Massage và cho bé ngủ
Tắm bé sơ sinh
Xử lý khi bé bị nóng sốt
Thay tã, pha sữa
Giặt đồ , phơi đồ bé sơ sinh..
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ không giới hạn độ tuổi
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ , bằng cấp về chăm sóc trẻ sơ sinh, bảo mẫu..
Có đam mê với nghề bảo mẫu và chịu được vất vả khi chăm trẻ. Thích trẻ nhỏ và đặc biệt yêu thích việc chăm sóc trẻ, chơi cùng trẻ
Sẵn sàng làm việc ca, làm việc dưới áp lực, tuân thủ quy định y tế.
Có kiến thức về sức khỏe, dinh dưỡng, về các trường hợp thực phẩm gây ngộ độc và cách xử lý kịp thời.
Tại Chi nhánh Giúp việc Tâm An - Công ty Cổ phần Tập đoàn V.U Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thoả thuận theo yêu cầu công việc
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)
Tham gia đào tạo miễn phí (bao ăn , ở) nếu chưa có kinh nghiệm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Giúp việc Tâm An - Công ty Cổ phần Tập đoàn V.U
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
