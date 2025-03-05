Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Shat làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 204 Võ Thành Trang, Phường 11,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tìm kiếm và phát triển khách hàng quốc tế

Sử dụng Alibaba, các nền tảng thương mại điện tử, social để tìm kiếm và tiếp cận khách hàng.

Chăm sóc khách hàng cũ, duy trì mối quan hệ và mở rộng hệ thống khách hàng mới.

2. Đàm phán, giao tiếp và làm việc với đối tác nước ngoài

Đại diện công ty giao tiếp và thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng với khách hàng quốc tế.

Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch và vận chuyển hàng hóa.

3. Phối hợp với các bộ phận liên quan

Là đầu mối làm việc với bộ phận chứng từ, logistics, sản xuất để đảm bảo tiến độ xuất hàng.

Cập nhật thông tin đơn hàng, phản hồi yêu cầu của khách hàng cho các bộ phận liên quan.

4. Nghiên cứu thị trường và đề xuất chiến lược phát triển

Phân tích xu hướng thị trường quốc tế, đề xuất chiến lược xuất khẩu hiệu quả.

Cập nhật các quy định về xuất nhập khẩu, thuế, logistics tại các thị trường mục tiêu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu, ưu tiên ngành quần áo/ giày dép.

Thành thạo tiếng Anh (giao tiếp, đàm phán, viết email thương mại).

Sử dụng tốt Alibaba và các nền tảng thương mại điện tử B2B.

Kiến thức kinh doanh quốc tế, hiểu biết về thị trường quốc tế, xuất nhập khẩu.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao.

Chủ động, linh hoạt, cầu tiến tròn công việc và tư duy kinh doanh tốt.

Tại Công ty Cổ phần Shat Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh + Thưởng theo doanh số xuất khẩu.

Cơ hội làm việc với đối tác quốc tế, phát triển sự nghiệp trong ngành thương mại xuất khẩu.

Đào tạo, học hỏi thêm và hỗ trợ mở rộng thị trường.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Shat

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin