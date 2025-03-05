Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 21A Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đề xuất & triển khai các kế hoạch kinh doanh trên nhóm thị trường Miền Bắc/nhóm kênh được phân công theo chỉ đạo.

- Xây dựng kế hoạch hành động & triển kế hoạch hành động nhằm thực thi kế hoạch kinh doanh ngắn và trung hạn (tuần/tháng/quý) theo mục tiêu cụ thể trên từng nhóm thị trường/nhóm kênh.

- Khảo sát, đánh giá & chủ động đề xuất & triển khai các chính sách phân phối, chương trình kích cầu cho nhóm thị trường/nhóm kênh phụ trách hoạt toàn bộ hệ thống kinh doanh ngắn & trung hạn (tháng/quý/ theo từng chiến dịch) để đảm bảo quyền lợi đối tác & gia tăng cơ hội tăng trưởng trên từng mục tiêu cụ thể.

- Nắm bắt & thông thạo thực thi các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, chăm sóc khách hàng phục vụ công tác kinh doanh & trải nghiệm khách hàng tại điểm chạm "phòng vé trực tuyến/ phòng vé trực tiếp" & "sau mua vé".

- Ngoài các KPIs của BP liên quan đến doanh thu/doanh số..., còn chịu trách nhiệm về P&L trên thị trường/ kênh phụ trách.

- Các công việc khác theo chỉ đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc chuyên ngành khác có liên quan

- Am hiểu thị trường kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn

- Kinh nghiệm tối thiểu: 01 năm kinh nghiệm liên quan

- Trình độ ngoại ngữ/Tin học: Thành thạo Anh văn/ Microsoft office

- Giới tính/Độ tuổi: Dưới 40 tuổi

- Ngoại hình/Sức khỏe: Sức khỏe tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng thỏa thuận cạnh tranh

- Hỗ trợ cơm trong ca làm việc

- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác BHYT, BHXH ..... theo quy định của nhà nước và công ty

- Môi trường làm việc Trẻ trung - Năng động - Sáng tạo

- Sử dụng sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.