Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 90 đường số 6, Cityland Park Hills, phường 10, quận Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, liên hệ và tư vấn cho các doanh nghiệp có nhu cầu triển khai Marketing nắm rõ hơn các sản phẩm ConeX cung cấp (Marketing tổng thể hoặc Digital Marketing) từ Data công ty cung cấp hoặc từ Data được hướng dẫn tìm kiếm
- Tư vấn và gửi báo giá, planning, giúp khách hàng hiểu rõ về các sản phẩm quảng cáo truyền thông trực tuyến (Google adword, quảng cáo Google, Facebook, Youtube, Tiktok, Zalo...)
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên tốtnghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành marketing, quản trị kinh doanh,…
- Ứng viên tố
t
nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành marketing, quản trị kinh doanh,…
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, tự tin
- Nhiệt tình, kiên trì, trung thực, cầu tiến và có trách nhiệm với công việc
- Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm trong buổi phỏng vấn
- Được đào tạo kỹ năng Sale B2B, đấu thầu dự án từ cơ bản đến nâng cao
- Được tham gia các lớp training về Digital Marketing từ cơ bản đến nâng cao, về kiến thức Marketing chuyên ngành
- Có cơ hội tham gia các buổi đào tạo của Facebook, Google, Zalo, Tik Tok (Các lớp đào tạo, training là hoàn toàn miễn phí và được công ty hỗ trợ)
- Có cơ hội thăng tiến rõ ràng: Team leader, Phó phòng, Trưởng phòng, Giám đốc kinh doanh marketing
- Được tham gia thêm các hoạt động ngoài của phòng như đi ăn, đi tiệc, du lịch, trò chơi thưởng thi đua,..v..v.. bên cạnh các hoạt động, sự kiện, tiệc, du lịch của công ty
- Thời gian làm việc từ THỨ 2 đến THỨ 6 (8h-12h,13h30-17h30), được nghỉ Thứ 7 và CHỦ NHẬT, các ngày LỄ, TẾT...
+ Sáng 08h00- 12h00
+ Chiều: 13h30- 17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: LK9-2, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nộihr

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

