Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MISSHA BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Petroland Tower, 12 Tân Trào, phường Tân Phú,Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng thông qua các trang mạng xã hội

- Tư vấn bán hàng và chăm sóc khách hàng

- Làm việc theo sự phân công của trưởng nhóm, giám đốc kinh doanh

- Mở rộng thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính Nữ từ 20-27 tuổi, có kiến thức cơ bản về mỹ phẩm và các thương hiệu mỹ phẩm.

- Trình độ: cao đẳng trở lên

- Tiếng Trung giao tiếp cơ bản

- Kinh nghiệm: ưu tiên có kinh nghiệm sale B2B hoặc sinh viên mới ra trường muốn thử sức trong ngành sale.

- Có tinh thần trách nhiệm với công việc, chịu khó, ham học hỏi

Quyền Lợi

- Lương cơ bản 9-15 triệu + Hoa hồng cao => Thu nhập không giới hạn tùy theo năng lực

- Thử việc 2 tháng hưởng 90% lương cứng.

- Được đào tạo chuyên sâu về ngành mỹ phẩm & kỹ năng kinh doanh.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến.

- Được rèn luyện, nâng cao khả năng giao tiếp Tiếng Trung.

- Hưởng đầy đủ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển

