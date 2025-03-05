Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Top Flow làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 110 Đường 30, Phường 6, Gò Vấp,Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

o Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trường.

o Phối hợp với cấp quản lý để xây dựng chiến lược bán hàng, kế hoạch tiếp cận dự án.

- Nghiên cứu thông tin khách hàng/dự án.

- Hiểu nhu cầu khách hàng, tư vấn sản phẩm và giải pháp kỹ thuật.

- Lập báo giá, thương thảo điều khoản thương mại.

- Điều phối giao hàng, kiểm tra & vận hành.

- Hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì, bảo hành và chăm sóc khách hàng.

• Phát triển & duy trì mối quan hệ khách hàng

o Quản lý độc lập các khách hàng/tài khoản lớn, các dự án quan trọng.

o Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ kỹ thuật và kinh doanh để triển khai chiến lược bán hàng hiệu quả.

o Theo dõi tiến độ dự án, đảm bảo mục tiêu doanh số theo kế hoạch kinh doanh.

o Báo cáo định kỳ và đề xuất các phương án cải thiện hoạt động kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

o Có kinh nghiệm bán hàng cơ khí, tự động hoá, điện - điện tử là một lợi thế

Có kinh nghiệm giám sát công trường, thiết kế là một lợi thế

o Có kinh nghiệm quản lý dự án từ giai đoạn lên kế hoạch đến triển khai thực tế.

• Kỹ năng & kiến thức chuyên môn:

o Hiểu biết về sản phẩm/hệ thống MEP hoặc các thiết bị cơ khí, tự động hoá, HVAC, PCCC, thiết bị đo lường là một lợi thế

o Khả năng đọc, phân tích và diễn giải bản vẽ kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật.

o Thành thạo phần mềm AutoCAD, bộ công cụ văn phòng (MS Office) và ưu tiên biết sử dụng Photoshop.

• Kỹ năng mềm:

o Kỹ năng giao tiếp, thương thảo và thuyết trình xuất sắc.

o Tiếng Anh tốt (giao tiếp và viết).

o Sẵn sàng đi công tác khi cần.

o Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ khí, Cơ điện tử, Điện, Nhiệt lạnh hoặc Môi trường.

o Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thi công, lắp đặt, bảo trì hoặc tư vấn hệ thống MEP.

Tại Công Ty TNHH Top Flow Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu Nhập từ 13,000,000 - 17,000,000 VND + Bonus + Commission

- Thưởng tết/ Lương tháng 13

- Chính sách bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội đầy đủ.

- Phụ cấp: xăng xe, ăn trưa, điện thoại, đi công tác,...

- Môi trường làm việc quốc tế phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Top Flow

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin