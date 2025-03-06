Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM TỔ ONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 53, Đường số 2, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thu thập, tiếp nhận thông tin khách hàng từ Sale Admin/CRM;

- Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ;

- Tìm kiếm, duy trì, phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng;

- Hỗ trợ khách hàng hoàn tất giao dịch đảm bảo KPI theo tháng, quý, năm;

- Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo trải nghiệm của khách hàng;

- Báo cáo kết quả công việc mỗi tuần;

- Các công việc khác theo sự phân công của Leader.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên;

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm Sales;

- Ưu tiên ứng viên có khả năng đọc viết và giao tiếp tiếng Anh tốt;

- Lanh lẹ và linh hoạt khi tiếp xúc với khách hàng;

- Khả năng giao tiếp giỏi, linh hoạt, khéo léo;

- Kỹ năng văn phòng tốt, bao gồm khả năng đánh máy, sử dụng các phần mềm bán hàng;

- Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh;

- Trách nhiệm cao, sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng đón nhận thử thách mới và yêu thích làm việc trong môi trường start-up năng động

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại ngành dịch vụ du lịch, khách sạn, sự kiện,...

Tại CÔNG TY TNHH KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM TỔ ONG Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia trải nghiệm sản phẩm của công ty nếu đạt kpis hoặc tùy mục tiêu công việc;

Lương cạnh tranh: Lương cơ bản + thưởng KPIs + thưởng khác

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

12 ngày nghỉ phép năm

Review lương hàng năm;

Môi trường làm việc start-up nhiều thử thách, cơ hội thăng tiến và phát triển, Cơ hội được làm việc tại công ty đầu ngành trong mảng Hiking/ Trekking tại Việt Nam

Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM TỔ ONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin