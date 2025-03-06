Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HÀNG HÓA SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 515 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Quý, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, phát triển và mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng.

Tư vấn, giới thiệu và hỗ trợ khách hàng tham gia giao dịch trên các sàn hàng hóa quốc tế.

Theo dõi, phân tích thị trường, cung cấp thông tin và đề xuất chiến lược

giao dịch cho khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo dịch vụ khách hàng.

Báo cáo kết quả kinh doanh và hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Yêu Cầu Công Việc

Có đam mê với lĩnh vực tài chính và đầu tư.

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng các ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan (chấp nhận sinh viên mới ra trường).

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Chủ động, kiên trì, sẵn sàng học hỏi và phát triển bản thân.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc giao dịch hàng hóa.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HÀNG HÓA SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng + Hoa hồng theo doanh số.

Lương thử việc6.000.000VNĐ/tháng, hoàn thành chỉ tiêu có thể lập tức lên chính thức với lương và hoa hồng cao hơn.

Được đào tạo chuyên sâu về thị trường hàng hóa và kỹ năng giao dịch chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân trong môi trường tài chính quốc tế.

Tham gia các khóa học, hội thảo nâng cao kiến thức về thị trường và tài chính.

Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, nghỉ phép năm, du lịch, team building.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động hỗ trợ lẫn nhau.

