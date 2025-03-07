Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KKS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 12a02 Cao ốc Thịnh Vượng,531 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, Quận 2. HCM

Nhân viên kinh doanh

Xác định các cơ hội kinh doanh và thị trường muc tiêu.

Liên hệ với khách hàng ban đầu thông qua việc viếng thăm hoặc gọi điện.

Xác định nhu cầu của từng khách hàng tiềm năng.

Đàm phán giá và gửi thư chào giá đến khách hàng.

Xây dựng các mối quan hệ tốt với khách hàng cũng như nội bộ công ty.

Lên kế hoạch thăm hỏi và chăm sóc khách hàng thân thiết.

Sắp xếp các cuộc gặp với khách hàng tiềm năng.

Đảm bảo giao hàng đúng số lượng, sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật tốt.

Lưu thông tin bán hàng và duy trì hồ sơ của khách hàng

Lập báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc các báo cáo khác do Giám đốc Kinh doanh yêu cầu.

Tự đánh giá hiệu quả bán hàng và đưa ra giải pháp để cải thiện

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trung cấp và 2 năm kinh nghiệm trong cùng hạng mục tuyển dụng, hoặc 4 năm kinh nghiệm trong cùng hạng mục tuyển dụng.

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc cao và có tinh thần trách nhiệm.

Có khả năng linh hoạt xử lý tình huống.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KKS Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham chế độ BHXH,BHYT... theo chính sách của nhà nước

Được nghỉ các ngày lễ theo quy định

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Ngạch lương: 72,000,000 tới 192,000,000 vnđ/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KKS

