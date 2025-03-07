Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BEVIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 14 Tòa nhà HM Town 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

1. Đối với bán hàng offline:

• Tư vấn và bán hàng tại cửa hàng:

• Đón tiếp khách hàng, tư vấn về các mẫu bóp ví phù hợp với nhu cầu.

• Hướng dẫn khách hàng về cách sử dụng, bảo quản sản phẩm.

• Quản lý hàng hóa:

• Sắp xếp, trưng bày sản phẩm gọn gàng, bắt mắt.

• Kiểm tra, theo dõi tình trạng hàng tồn kho.

• Chăm sóc khách hàng:

• Xử lý các vấn đề phát sinh tại cửa hàng (đổi trả, khiếu nại, bảo hành).

• Tạo thiện cảm và giữ mối quan hệ với khách hàng thân thiết.

2. Đối với bán hàng online:

• Tiếp nhận và xử lý đơn hàng:

• Tư vấn khách qua các kênh online: Facebook, Zalo, Instagram, TikTok, Shopee, Lazada.

• Xác nhận đơn hàng, lên danh sách và phối hợp với bộ phận giao hàng.

• Báo cáo và theo dõi:

• Thống kê doanh số bán online, offline hàng ngày.

• Báo cáo các vấn đề liên quan đến khách hàng và doanh thu.

Yêu Cầu Công Việc

• Kỹ năng:

• Giao tiếp tốt, tự tin, tư vấn thuyết phục.

• Sử dụng thành thạo mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử.

• Kinh nghiệm:

• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng thời trang, phụ kiện.

Quyền Lợi Được Hưởng

• Thu nhập:

• Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số (offline và online).

• Thưởng khi đạt hoặc vượt mục tiêu doanh số.

• Phúc lợi:

• Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT).

• Được đào tạo kỹ năng bán hàng và kiến thức về sản phẩm.

• Môi trường làm việc:

• Năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển

