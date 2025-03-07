Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BEVIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH BEVIS
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/04/2025
CÔNG TY TNHH BEVIS

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BEVIS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tầng 14 Tòa nhà HM Town 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Đối với bán hàng offline:
• Tư vấn và bán hàng tại cửa hàng:
• Đón tiếp khách hàng, tư vấn về các mẫu bóp ví phù hợp với nhu cầu.
• Hướng dẫn khách hàng về cách sử dụng, bảo quản sản phẩm.
• Quản lý hàng hóa:
• Sắp xếp, trưng bày sản phẩm gọn gàng, bắt mắt.
• Kiểm tra, theo dõi tình trạng hàng tồn kho.
• Chăm sóc khách hàng:
• Xử lý các vấn đề phát sinh tại cửa hàng (đổi trả, khiếu nại, bảo hành).
• Tạo thiện cảm và giữ mối quan hệ với khách hàng thân thiết.
2. Đối với bán hàng online:
• Tiếp nhận và xử lý đơn hàng:
• Tư vấn khách qua các kênh online: Facebook, Zalo, Instagram, TikTok, Shopee, Lazada.
• Xác nhận đơn hàng, lên danh sách và phối hợp với bộ phận giao hàng.
• Báo cáo và theo dõi:
• Thống kê doanh số bán online, offline hàng ngày.
• Báo cáo các vấn đề liên quan đến khách hàng và doanh thu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kỹ năng:
• Giao tiếp tốt, tự tin, tư vấn thuyết phục.
• Sử dụng thành thạo mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử.
• Kinh nghiệm:
• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng thời trang, phụ kiện.

Tại CÔNG TY TNHH BEVIS Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập:
• Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số (offline và online).
• Thưởng khi đạt hoặc vượt mục tiêu doanh số.
• Phúc lợi:
• Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT).
• Được đào tạo kỹ năng bán hàng và kiến thức về sản phẩm.
• Môi trường làm việc:
• Năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEVIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BEVIS

CÔNG TY TNHH BEVIS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14 Tòa nhà HM Town 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

