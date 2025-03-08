Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu sản phẩm nhạc cụ, tư vấn các khóa học nhạc cho khách hàng

Giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng

Quản lý thông tin khách hàng

Thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng

Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất

Tìm kiếm khách hàng

Các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp

Địa điểm làm việc: tùy nhu cầu thực tế ở các quận

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi:từ 22-30 tuổi

Ngoại hình dễ nhìn, thái độ cầu tiến, thân thiện, hòa đồng.

Nhanh nhẹn, có trách nhiệm và nhiệt huyết trong công việc.

Biết chơi nhạc cụ là một lợi thế.

Thời gian làm việc: Fulltime, xoay ca

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh,phù hợp với năng lực

Thưởng hấp dẫn theomức độ hoàn thành công việc

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Đượctrong môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội được đào tạo, thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương

