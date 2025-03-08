Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Giới thiệu sản phẩm nhạc cụ, tư vấn các khóa học nhạc cho khách hàng
Giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng
Quản lý thông tin khách hàng
Thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng
Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất
Tìm kiếm khách hàng
Các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp
Địa điểm làm việc: tùy nhu cầu thực tế ở các quận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi:từ 22-30 tuổi
Ngoại hình dễ nhìn, thái độ cầu tiến, thân thiện, hòa đồng.
Nhanh nhẹn, có trách nhiệm và nhiệt huyết trong công việc.
Biết chơi nhạc cụ là một lợi thế.
Thời gian làm việc: Fulltime, xoay ca
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh,phù hợp với năng lực
Thưởng hấp dẫn theomức độ hoàn thành công việc
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Đượctrong môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
Cơ hội được đào tạo, thăng tiến trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
