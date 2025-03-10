Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẤT KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lê Văn Lương,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận, phản hồi tin nhắn và hỗ trợ khách hàng qua các kênh trực tuyến

Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, tư vấn về sản phẩm

Theo dõi đơn hàng và lên hợp đồng

Hỗ trợ tìm kiếm và xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng

Tìm kiếm và liệt kê danh sách công ty mục tiêu phù hợp với sản phẩm của Nhất Khoa

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của người phụ trách

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, nhưng sẽ ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng

Giao tiếp tốt, linh hoạt, có khả năng xử lý tình huống khéo léo

Có khả năng tìm kiếm, tổng hợp thông tin chính xác, logic.

Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng thành thạo như Google Sheet, Google Docs, Microsoft Excel, Microsoft Word…..

Có tinh thần trách nhiệm, tuân thủ deadline.

Có máy tính riêng để làm việc.

Điểm cộng nếu có kinh nghiệm hoặc yêu thích ngành may mặc, đồng phục

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẤT KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Được đào tạo bài bản về kỹ năng chăm sóc khách hàng và nghiên cứu thị trường

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

Có cơ hội gắn bó lâu dài với công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẤT KHOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.