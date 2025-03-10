Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẤT KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẤT KHOA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Lê Văn Lương,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận, phản hồi tin nhắn và hỗ trợ khách hàng qua các kênh trực tuyến
Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, tư vấn về sản phẩm
Theo dõi đơn hàng và lên hợp đồng
Hỗ trợ tìm kiếm và xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng
Tìm kiếm và liệt kê danh sách công ty mục tiêu phù hợp với sản phẩm của Nhất Khoa
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của người phụ trách
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, nhưng sẽ ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng
Giao tiếp tốt, linh hoạt, có khả năng xử lý tình huống khéo léo
Có khả năng tìm kiếm, tổng hợp thông tin chính xác, logic.
Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng thành thạo như Google Sheet, Google Docs, Microsoft Excel, Microsoft Word…..
Có tinh thần trách nhiệm, tuân thủ deadline.
Có máy tính riêng để làm việc.
Điểm cộng nếu có kinh nghiệm hoặc yêu thích ngành may mặc, đồng phục
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẤT KHOA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được đào tạo bài bản về kỹ năng chăm sóc khách hàng và nghiên cứu thị trường
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
Có cơ hội gắn bó lâu dài với công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẤT KHOA
