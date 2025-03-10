Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 68 đường D1, KDC Him Lam, phường Tân Hưng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm & phát triển khách hàng: Chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua các kênh online, offline, sự kiện, networking.
Tư vấn & giới thiệu sản phẩm/dịch vụ: Hiểu rõ sản phẩm/dịch vụ của công ty, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
Chăm sóc khách hàng: Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ & mới, theo dõi nhu cầu và hỗ trợ sau bán hàng.
Đàm phán & chốt hợp đồng: Làm việc với khách hàng về báo giá, hợp đồng, điều khoản thanh toán.
Theo dõi doanh số & báo cáo: Cập nhật tình hình kinh doanh, báo cáo định kỳ với cấp trên.
Phối hợp với các bộ phận: Làm việc cùng Marketing, Kế toán, Hỗ trợ khách hàng để đảm bảo quy trình bán hàng suôn sẻ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Công nghệ Thông tin, Quản trị Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có từ 1-2 năm kinh nghiệm trong vai trò kinh doanh tại các công ty SI.
Hiểu biết cơ bản về các giải pháp/sản phẩm công nghệ.
Ưu tiên có mối quan hệ sẵn với các khách hàng hoặc đối tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Ưu tiên có kinh nghiệm tham gia các dự án lớn hoặc làm việc với các nhà cung cấp công nghệ hàng đầu.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.
Có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng doanh nghiệp.
Tinh thần trách nhiệm cao, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn + thưởng doanh số theo hiệu quả kinh doanh.
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, chú trọng phát triển con người;
Tham gia các chế độ bảo hiểm XH, TN, YT theo quy định hiện hành;
Thưởng các ngày lễ tết, thưởng đột xuất theo năng lực;
Được tham gia các hoạt động teambuilding, tổ chức sinh nhật,…;
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Nhà Ex-World, 5A/2 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP.HCM

