Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 68 đường D1, KDC Him Lam, phường Tân Hưng,Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm & phát triển khách hàng: Chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua các kênh online, offline, sự kiện, networking.

Tư vấn & giới thiệu sản phẩm/dịch vụ: Hiểu rõ sản phẩm/dịch vụ của công ty, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Chăm sóc khách hàng: Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ & mới, theo dõi nhu cầu và hỗ trợ sau bán hàng.

Đàm phán & chốt hợp đồng: Làm việc với khách hàng về báo giá, hợp đồng, điều khoản thanh toán.

Theo dõi doanh số & báo cáo: Cập nhật tình hình kinh doanh, báo cáo định kỳ với cấp trên.

Phối hợp với các bộ phận: Làm việc cùng Marketing, Kế toán, Hỗ trợ khách hàng để đảm bảo quy trình bán hàng suôn sẻ.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Công nghệ Thông tin, Quản trị Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có từ 1-2 năm kinh nghiệm trong vai trò kinh doanh tại các công ty SI.

Hiểu biết cơ bản về các giải pháp/sản phẩm công nghệ.

Ưu tiên có mối quan hệ sẵn với các khách hàng hoặc đối tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Ưu tiên có kinh nghiệm tham gia các dự án lớn hoặc làm việc với các nhà cung cấp công nghệ hàng đầu.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.

Có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng doanh nghiệp.

Tinh thần trách nhiệm cao, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn + thưởng doanh số theo hiệu quả kinh doanh.

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, chú trọng phát triển con người;

Tham gia các chế độ bảo hiểm XH, TN, YT theo quy định hiện hành;

Thưởng các ngày lễ tết, thưởng đột xuất theo năng lực;

Được tham gia các hoạt động teambuilding, tổ chức sinh nhật,…;

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH

