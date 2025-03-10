Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH HOÀNG MINH CAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 37D Dương Thị Mười, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. HCM, Quận 12

Nhân viên kinh doanh

- Trực showroom, tư vấn bán hàng.

- Trực showroom, tư vấn bán hàng.

- Lên kế hoạch tiếp cận, tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và ký hợp đồng.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/Nữ độ tuổi từ 18 - 35 (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).

- Có trách nhiệm đối với công việc, trung thực, cẩn thận trong công việc.

- Ưu tiên nhà gần công ty, có thể lái xe là 1 lợi thế.

Tại HỘ KINH DOANH HOÀNG MINH CAR Thì Được Hưởng Những Gì

Gia nhập gia đình Hoàng Minh Auto sẽ đi kèm phúc lợi sau:

- Được đào tạo về sản phẩm, hỗ trợ chốt khách hàng. Quy trình làm việc và mức thu nhập rõ ràng.

- Cty có đội ngũ Marketing riêng, được phân bổ nguồn khách hàng để chăm sóc - bán hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH HOÀNG MINH CAR

