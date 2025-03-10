Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH HOÀNG MINH CAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH HOÀNG MINH CAR
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 37D Dương Thị Mười, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. HCM, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Trực showroom, tư vấn bán hàng.
- Lên kế hoạch tiếp cận, tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và ký hợp đồng.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ độ tuổi từ 18 - 35 (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).
- Có trách nhiệm đối với công việc, trung thực, cẩn thận trong công việc.
- Ưu tiên nhà gần công ty, có thể lái xe là 1 lợi thế.
Tại HỘ KINH DOANH HOÀNG MINH CAR Thì Được Hưởng Những Gì
Gia nhập gia đình Hoàng Minh Auto sẽ đi kèm phúc lợi sau:
- Được đào tạo về sản phẩm, hỗ trợ chốt khách hàng. Quy trình làm việc và mức thu nhập rõ ràng.
- Cty có đội ngũ Marketing riêng, được phân bổ nguồn khách hàng để chăm sóc - bán hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH HOÀNG MINH CAR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
