Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN INDEFOL SOLAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Duy trì mối quan hệ với khách hàng mới và khách hàng hiện tại để phát triển các giải pháp chiến lược phát triển dự án chi tiết.

- Kết hợp với các phòng ban kỹ thuật, pháp chế, tài chính để hỗ trợ quá trình phát triển dự án và kết nối thông tin khi cần thiết.

- Phối hợp đối tác thực hiện các hoạt động kinh doanh, thông tin dự án, giá và các chính sách bán hàng, hoạt động hậu mãi, giải quyết các khiếu nại khách hàng, các tranh chấp lợi ích phát sinh.

- Gặp gỡ khách hàng, tham gia vào các cuộc họp hay lễ ký kết quan trọng của công ty.

- Chủ động tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng (đi thị trường, và các nguồn khác).

- Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường từ các đối tác. Lập các báo cáo thị trường định kỳ, hàng tuần, hàng tháng.

- Phiên dịch trực tiếp trong các cuộc họp, hội thảo hoặc các buổi làm việc với đối tác và khách hàng bằng tiếng Trung.

- Đóng vai trò cầu nối ngôn ngữ, hỗ trợ giao tiếp giữa các bên liên quan trong và ngoài nước, đảm bảo thông tin được truyền đạt chính xác và hiệu quả giữa các bên.

- Dịch tài liệu, hợp đồng, báo cáo và các văn bản liên quan từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.

- Soạn thảo các văn bản hành chính và các tài liệu khác có liên quan đến việc thực hiện ký kết hợp đồng (bằng Tiếng Trung).

- Quản lý, sắp xếp và theo dõi toàn bộ hồ sơ/ tài liệu của Dự Án (Văn bản Hành chính, Hợp đồng Tư vấn thiết kế, Thi công, Hợp đồng Thầu,...) của từng dự án.

- Phối hợp với đội ngũ dự án để theo dõi tiến độ và đảm bảo các hoạt động được thực hiện đúng thời hạn.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý thời gian tốt.

-Tính cách:Tỉ mỉ, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh