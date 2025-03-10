Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách kinh doanh thị trường nhóm sản phẩm Thiết bị phụ kiện sử dụng trong công nghiệp, cụ thể: Các loại van công nghiệp, Áp kế; Nhiệt kế; Cảm biến áp suất; Cảm biến nhiệt độ; Van giảm áp; Thiết bị đo lưu lượng, đo mực chất lỏng; Thiết bị đo lường; Máy phân tích; Máy bơm; Máy nén, tăng áp; Máy trộn khí; Bơm chân không

Tìm kiếm, tiếp cận và mở rộng khách hàng mới trong các lĩnh vực Nước, Hóa dầu, Thực phẩm, Dược phẩm, LAB, chất bán dẫn…

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm, giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Xây dựng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Lập kế hoạch kinh doanh cá nhân theo tháng/quý/năm để đạt mục tiêu doanh số.

Theo dõi và quản lý đơn hàng, phối hợp với bộ phận kho, kế toán để đảm bảo giao hàng đúng tiến độ.

Cập nhật xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh để có chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Báo cáo công việc, doanh số định kỳ theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam/Nữ

Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng.

Chủ động, kiên trì, có trách nhiệm với công việc.

Biết giao tiếp tiếng Anh và có kinh nghiệm, kiến thức về các lĩnh vực liên quan là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận, bao gồm lương cứng và thưởng hoa hồng theo doanh thu và lợi nhuận đạt được.

Thưởng theo hiệu suất, thưởng quý/năm.

Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, kỹ năng đàm phán.

Hưởng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước.

Nghỉ phép, du lịch, thưởng lễ/tết theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT

