Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TÙNG THỊNH NHÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 44A Trần Quang Diệu, Quận 3,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các bước trong quy trình bán hàng: Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn và giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.

Thường xuyên kiểm tra, sắp xếp hàng hóa, hướng dẫn khách hàng xem sản phẩm.

Thực hiện ủi quần áo trên kệ trưng bày, vệ sinh cửa hàng và khu vực làm việc hàng ngày.

Thực hiện các công việc hỗ trợ khác theo yêu cầu của quản lý cửa hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ, tuổi từ 18 trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo chuyên nghiệp về kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng.

Có niềm đam mê thời trang, yêu thích công việc bán hàng.

Vui vẻ, năng động, nhiệt tình, cởi mở.

Đáp ứng được thời gian làm việc theo ca: Ca xoay 6 tiếng/ngày.

Ca 1: 09:30 - 15:30;

Ca 2: 15:30 - 21:30.

Ưu tiên các bạn sinh viên năm nhất, năm hai, sinh sống tại HCM và có thể làm việc ngày lễ tết.

Địa chỉ các cửa hàng:

Store 1: 44A Trần Quang Diệu, Quận 3;

Store 2: TNP Lý Tự Trọng, Quận 1;

Store 3: TNP Lê Lai, Quận 1.

Tại CÔNG TY TNHH TÙNG THỊNH NHÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ hấp dẫn = Lương giờ + Phụ cấp gửi xe (tuỳ chi nhánh) + Thưởng doanh số cửa hàng + Tăng ca (Tùy năng lực ứng viên sẽ được thỏa thuận lương cơ bản theo kinh nghiệm hoặc cấp bậc).

Cơ hội thăng tiến ở các vị trí vận hành.

Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện.

Thưởng tháng 13 + Thưởng doanh số theo chính sách của công của công ty.

Thưởng các ngày lễ, Tết. 12 ngày phép năm, teambuilding ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÙNG THỊNH NHÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin