Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV KLOUD EDU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Kloud Edu Park 4 Vinhomes Central Park,Hồ Chí Minh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Kloud Edu Park 4 Vinhomes Central Park,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tạo và triển khai các chiến lược marketing sáng tạo để tăng cường nhận diện và tiếp cận khách hàng cho thương hiệu Kloud Edu và Kloud Art.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tiếp thị và truyền thông ít nhất 2 năm.

- Sở hữu khả năng sáng tạo và tư duy chiến lược để phát triển và triển khai các ý tưởng marketing độc đáo và hiệu quả.

- Kỹ năng viết lách tốt và khả năng xây dựng nội dung hấp dẫn và tương tác trên các nền tảng truyền thông xã hội.

- Có kiến thức về lĩnh vực giáo dục, nghệ thuật và nắm bắt xu hướng mới nhất trong ngành.

- Có khả năng quay chụp và chỉnh sửa hình ảnh, video.

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, có khả năng làm việc độc lập.

- Có kinh nghiệm làm việc trong mảng Giáo dục, Nghệ thuật là một lợi thế.

Tiếng Anh tốt.

Tại CÔNG TY TNHH MTV KLOUD EDU Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội.

Ngoài mức lương cơ bản còn có thưởng dịp lễ đặc biệt.

Bonus nếu đạt KPI tháng

Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV KLOUD EDU

