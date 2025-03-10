Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Teso Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Teso Global
- Hồ Chí Minh:
- 792 Sư Vạn Hạnh,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chủ động tiếp cận các Đối tác tiềm năng để giới thiệu về dịch vụ
Xây dựng chiến lược tiếp cận đối tác
Phát triển network với các doanh nghiệp đa ngành
Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng (briefing meeting). Xây dựng kế hoạch, thuyết trình với khách hàng và ký hợp đồng triển khai.
Giữ liên lạc thông suốt với khách hàng trong suốt thời gian lập kế hoạch và thời gian thực hiện dự án để làm rõ các yêu cầu, thông tin từ phía khách hàng và đội ngũ thực hiện dự án.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ leader
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng ngoại giao và tư duy kinh doanh tốt
Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế
Ưu tiên các ứng viên đã có network
Tại Công ty TNHH Teso Global Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp thực tập theo thỏa thuận
Hỗ trợ đóng dấu thực tập
Có cơ hội mở rộng networking của bản thân
Được làm việc trong một môi trường trẻ, năng động, khuyến khích sự chủ động của mỗi cá nhân; ủng hộ “chất riêng” từng người; tiên phong thử nghiệm các cách làm mới.
Thời gian làm việc linh động, quản lý theo kết quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Teso Global
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
