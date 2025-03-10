Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Teso Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 792 Sư Vạn Hạnh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chủ động tiếp cận các Đối tác tiềm năng để giới thiệu về dịch vụ

Xây dựng chiến lược tiếp cận đối tác

Phát triển network với các doanh nghiệp đa ngành

Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng (briefing meeting). Xây dựng kế hoạch, thuyết trình với khách hàng và ký hợp đồng triển khai.

Giữ liên lạc thông suốt với khách hàng trong suốt thời gian lập kế hoạch và thời gian thực hiện dự án để làm rõ các yêu cầu, thông tin từ phía khách hàng và đội ngũ thực hiện dự án.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ leader

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về Công nghệ để tiếp nhận và phân tích yêu cầu từ Khách hàng

Có khả năng ngoại giao và tư duy kinh doanh tốt

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế

Ưu tiên các ứng viên đã có network

Tại Công ty TNHH Teso Global Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và thực hành các kiến thức liên quan đến công nghệ, sales, marketing

Trợ cấp thực tập theo thỏa thuận

Hỗ trợ đóng dấu thực tập

Có cơ hội mở rộng networking của bản thân

Được làm việc trong một môi trường trẻ, năng động, khuyến khích sự chủ động của mỗi cá nhân; ủng hộ “chất riêng” từng người; tiên phong thử nghiệm các cách làm mới.

Thời gian làm việc linh động, quản lý theo kết quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Teso Global

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin