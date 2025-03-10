Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP THAMMYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP THAMMYS
- Hồ Chí Minh:
- Shophouse C0.24 Emerald, Hương Lộ 3, Celadon City, Tân Phú, Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn và bán hàng:
Tiếp đón khách hàng, tìm hiểu nhu cầu và tư vấn các dịch vụ, sản phẩm phù hợp
Giới thiệu các chương trình khuyến mãi, ưu đãi của trung tâm
Chốt liệu trình, gói dịch vụ và sản phẩm cho khách hàng
Theo dõi và chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ
Chăm sóc khách hàng:
Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo ấn tượng chuyên nghiệp và thân thiện
Giải đáp thắc mắc của khách hàng về dịch vụ, sản phẩm
Tiếp nhận và xử lý các phản hồi, khiếu nại của khách hàng
Marketing và quảng bá:
Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá của trung tâm
Giới thiệu về trung tâm và các dịch vụ trên các kênh truyền thông
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh khác nhau
Công việc khác:
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Báo cáo công việc hàng ngày, tuần, tháng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành spa, thẩm mỹ, tư vấn hoặc bán hàng
Chấp nhận ứng viên mới tốt nghiệp, có đam mê và khả năng giao tiếp tốt
Kỹ năng:
Kỹ năng giao tiếp xuất sắc, tư vấn và thuyết phục khách hàng
Kỹ năng bán hàng, đàm phán và xử lý từ chối
Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp với đồng nghiệp
Khả năng chịu áp lực, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Phẩm chất:
Ngoại hình ưa nhìn, da dẻ mịn màng (ưu tiên)
Nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình, trách nhiệm cao
Thái độ phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm với khách hàng
Ham học hỏi, luôn muốn nâng cao kiến thức và kỹ năng
Tại HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP THAMMYS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 5 + hoa hồng theo doanh số + thưởng
Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực
Chế độ:
Đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN)
Cơ hội được đào tạo, nâng cao kiến thức và kỹ năng thường xuyên
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội thăng tiến
Các phúc lợi khác: sinh nhật, lễ tết, du lịch,... (tùy theo quy định của trung tâm)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP THAMMYS
