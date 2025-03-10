Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP THAMMYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Tư vấn và bán hàng:

Tiếp đón khách hàng, tìm hiểu nhu cầu và tư vấn các dịch vụ, sản phẩm phù hợp

Giới thiệu các chương trình khuyến mãi, ưu đãi của trung tâm

Chốt liệu trình, gói dịch vụ và sản phẩm cho khách hàng

Theo dõi và chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ

Chăm sóc khách hàng:

Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo ấn tượng chuyên nghiệp và thân thiện

Giải đáp thắc mắc của khách hàng về dịch vụ, sản phẩm

Tiếp nhận và xử lý các phản hồi, khiếu nại của khách hàng

Marketing và quảng bá:

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá của trung tâm

Giới thiệu về trung tâm và các dịch vụ trên các kênh truyền thông

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh khác nhau

Công việc khác:

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Báo cáo công việc hàng ngày, tuần, tháng

Kinh nghiệm:

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành spa, thẩm mỹ, tư vấn hoặc bán hàng

Chấp nhận ứng viên mới tốt nghiệp, có đam mê và khả năng giao tiếp tốt

Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp xuất sắc, tư vấn và thuyết phục khách hàng

Kỹ năng bán hàng, đàm phán và xử lý từ chối

Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp với đồng nghiệp

Khả năng chịu áp lực, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Phẩm chất:

Ngoại hình ưa nhìn, da dẻ mịn màng (ưu tiên)

Nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình, trách nhiệm cao

Thái độ phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm với khách hàng

Ham học hỏi, luôn muốn nâng cao kiến thức và kỹ năng

Lương:

Lương cơ bản 5 + hoa hồng theo doanh số + thưởng

Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực

Chế độ:

Đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN)

Cơ hội được đào tạo, nâng cao kiến thức và kỹ năng thường xuyên

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội thăng tiến

Các phúc lợi khác: sinh nhật, lễ tết, du lịch,... (tùy theo quy định của trung tâm)

