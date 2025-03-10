Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công Nghệ Và Thương Mại Đông Ngân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Công Nghệ Và Thương Mại Đông Ngân
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Công Nghệ Và Thương Mại Đông Ngân

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 781/C2 Lê Hồng Phong (nối dài), Phường 12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận nhiệm vụ từ cấp trên trong việc đề xuất các giải pháp phù hợp bao gồm toàn bộ mảng hạ tầng CNTT: các thiết bị mạng, bảo mật, máy chủ, lưu trữ, backup và các thiết bị thuộc hạ tầng phòng máy chủ khác.
Cập nhật các giải pháp về CNTT từ các đối tác và nhà cung cấp để hỗ trợ tư vấn cho các khách hàng của công ty
Kết hợp với bộ phận kinh doanh gặp gỡ khách hàng, làm việc với các đối tác, nhà cung cấp, đội ngũ nội bộ để phối hợp xây dựng giải pháp kỹ thuật.
Phân tích, đánh giá giải pháp kỹ thuật giữa các sản phẩm theo phân công của cấp trên.
Tham gia, phối hợp với các bộ phận viết hồ sơ kỹ thuật cho các gói thầu công ty tham gia
Tuân thủ đúng các quy trình công việc được yêu cầu trong công ty.
Tổng hợp và báo cáo kết quả công việc hàng tuần cho cấp trên
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật
2. Kiến thức & Kinh nghiệm:
Có kiến thức, hiểu biết về các sản phẩm Công nghệ thông tin,
Hiểu biết tổng quan các nhóm sản phẩm: Networking; Security; Server; SAN; NAS; backup appliance; ...
Hiểu biết Quy trình triển khai dự án Công nghệ thông tin.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tương đương.
3. Kỹ năng:
Có kỹ năng đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành Tiếng Anh
Chủ động update thông tin, kiến thức liên quan đến công việc
Kỹ năng làm việc nhóm tốt
Trung thực, cẩn thận, tác phong nhanh nhẹn
Các kỹ năng văn phòng khác phục vụ công việc.
4. Thái độ:
Đam mê công việc
Nghiêm túc, gắn bó với công việc.
Nhạy bén, linh hoạt, cầu tiến, trung thực.
Có tính tực giác, kỷ luật cao, tuân thủ, chấp hành các quy định của công ty và quy định pháp luật.

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Và Thương Mại Đông Ngân Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức thu nhập cạnh tranh tương xứng với năng lực và hiệu quả công việc
Chế độ phúc lợi (Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ hè hàng năm, các chế độ BHXH, BHYT,...)
Cơ hội thăng tiến, tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng.
Được trải nghiệm và tự khẳng định mình trong môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thị trường kinh doanh dự án công nghệ thông tin hấp dẫn.
Được đào tạo về kiến thức và các kỹ năng, theo lộ trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp của công ty.
Làm việc và trao đổi kinh nghiệm từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và có cơ hội làm việc với các đối tác nước ngoài hàng đầu như: Microsoft, IBM, HP, Dell, Cisco,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Và Thương Mại Đông Ngân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công Nghệ Và Thương Mại Đông Ngân

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 781/C2 Lê Hồng Phong, P12, Q10

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

