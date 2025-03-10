Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tnhh Thương Mại Kỹ Thuật Đức Thành Đạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 413/101 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng kế hoạch hoàn thành chỉ tiêu doanh số, kế hoạch nhân sự, tình hình thị trường khu vực, công nợ khách hàng (tháng, quý, năm)

- Tìm kiếm khách hàng, đảm bảo mở rộng thị trường với các đối tác tại các tỉnh thành trong cả nước.

- Đàm phán, thương lượng, xúc tiến các thủ tục hợp đồng với các đối tác.

- Đề xuất phương án để đảm bảo cho việc thực hiện bền vững mục tiêu doanh số dài hạn.

- Tiếp nhận & tham gia xử lý khiếu nại của khách hàng nhằm đảm bảo tìm ra hướng xử lý tốt nhất và đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

* Thực hiện báo cáo:

- Báo cáo bán hàng, quản lý, đôn đốc nhân viên thu hồi công nợ theo quy trình.

- Báo cáo và phối hợp với cấp trên trong quá trình giải quyết các công việc vượt tầm hoặc các khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

* Công việc khác:

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, hiệu quả trong bán hàng và hiệu quả trong công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Không giới hạn tuổi; Giới tính: Nam

- - Tốt nghiệp chuyên ngành Điện tự động hóa, QTKD,…

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên vị trí Trưởng phòng kinh doanh; Sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ công việc

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, phân tích và tổng hợp .

- Kỹ năng nhạy bén trong phát hiện vấn đề và xử lý giải quyết vấn đề tùy vào tình hình thực tế

- Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung

Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Kỹ Thuật Đức Thành Đạt Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương:Thỏa thuận theo năng lực + lương theo % doanh thu của cả phòng kinh doanh (không giới hạn), thu nhập có thể từ 30 – 50tr đồng/ tháng

- Thời gian làm việc : 8:00-17:00 từ T2 đến T6; 8:00-12:00-Thứ 7

- Thưởng tháng lương thứ 13+ thưởng thâm niên vào cuối năm âm lịch; Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật,…

- Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định nhà nước (BHXH, BHYT,..).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Kỹ Thuật Đức Thành Đạt

