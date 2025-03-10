Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BINGOMALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Nguyễn Thị Thập,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chủ động tìm kiếm, xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng thông qua các kênh trực tuyến, mạng xã hội, sự kiện và giới thiệu cá nhân.

Đề xuất chiến lược tiếp cận khách hàng mới, đặc biệt là trong các lĩnh vực tài chính hoặc ngành nghề liên quan.

Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng.

Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng cũ, đảm bảo sự hài lòng và tăng cơ hội hợp tác lâu dài.

Lập kế hoạch để đạt chỉ tiêu doanh số và phát triển khách hàng.

Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả các chiến dịch tìm kiếm khách hàng.

Làm việc chặt chẽ với team Marketing để triển khai các chương trình quảng bá, tăng nhận diện thương hiệu.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch, xử lý các vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành liên quan đến Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực tương tự.

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực sale tài chính, bất động sản, bảo hiểm, hoặc ngành nghề tương tự.

Kỹ năng tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tốt.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán xuất sắc.

Thành thạo các công cụ tìm kiếm và mạng xã hội như Facebook, LinkedIn, Zalo để khai thác khách hàng.

Nhanh nhẹn, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BINGOMALL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Thỏa thuận theo năng lực.

Hoa hồng: Cực kỳ hấp dẫn, không giới hạn, tính theo doanh số đạt được.

Thưởng theo KPIs và hiệu suất kinh doanh.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Thưởng lễ, Tết, sinh nhật và các dịp đặc biệt.

Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng, tìm kiếm khách hàng và kiến thức sản phẩm.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc.

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 7: 09:00 - 18:00 (nghỉ trưa 1 tiếng).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BINGOMALL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.