Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ROSIE ECOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 18 Đ. Phan Văn Trị, KDC Cityland Park Hills, Gò Vấp, Hồ Chí Minh ( Khu dân cư Cityland Park Hills ), Quận Gò Vấp

- Sáng tạo ý tưởng thông qua tìm hiểu, nghiên cứu thị trường & nhu cầu của khách hàng (Mỹ và Châu Âu) thông qua internet, báo chí, mạng xã hội (facebook, pinterest, twitter,...), các trang bán hàng nước ngoài và các nguồn khác.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan (designer, support..) để hoàn thiện sản phẩm và đưa ra ngoài thị trường

- Phát triển ý tưởng sản phẩm và bán hàng trên Etsy, Amazon, Ebay, Tiktok

- Listing sản phẩm, chăm sóc khách hàng.

- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm seller Tiktok hoặc các sàn TMDT liên quan đến POD

- Tiếng anh đọc hiểu tốt

- Cẩn thận, tỉ mỉ

- Tư duy sắp xếp công việc

- Có khả năng tiếp thu nhanh, thao tác nhanh trên máy tính

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng anh với người nước ngoài

Tại CÔNG TY TNHH ROSIE ECOMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7 + thưởng 5-10% Profit.

-Cơ hội phát triển rõ ràng.

- Sếp tâm lý, đồng nghiệp thân thiện, môi trường làm việc trẻ trung năng động.

- Được training cụ thể về công việc nếu bạn là người không có kinh nghiệm.

- Trang bị máy tính khi làm việc, được cung cấp các tools hỗ trợ và training trong quá trình làm việc

- Chế độ đãi ngộ và phúc lợi cực kì tốt. Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, sinh nhật

- Nghỉ phép, Lễ theo quy định của Luật Lao động

- Các hoạt động nội bộ hàng tháng, team building.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROSIE ECOMMERCE

