Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VI TÍNH SAO MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 75 Hoàng Văn Thụ, P. 15,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Khai thác và tìm kiếm thông tin khách hàng từ nhiều kênh khác nhau để xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng.

Trực tiếp liên hệ với khách hàng tiềm năng từ hệ thống dữ liệu của công ty hoặc danh sách tự tìm kiếm để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, chương trình ưu đãi.

Hiểu rõ và thuộc tính năng, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm: NAS Synology, máy tính mini Shuttle và các sản phẩm liên quan để tư vấn tốt cho khách hàng.

Theo dõi đơn hàng từ lúc chốt được đơn hàng với khách hàng: lên hợp đồng, lên đơn hàng trên hệ thống nội bộ công ty, theo dõi quá trình giao nhận hàng, xuất hóa đơn, quá trình thanh toán của khách hàng, hỗ trợ sau bán hàng và upsales.

Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng....

Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, chỉ xong trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong.

Phối hợp với các phòng ban khác trong các sự kiện/ công việc khác được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc vị trí tương đương trên 06 tháng

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc độc lập

Yêu thích CNTT và thích thử thách những công nghệ mới.

Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.

Kỹ năng giao tiếp tốt

Có tiếng Anh là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VI TÍNH SAO MAI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10,000,000 – 30,000,000 VNĐ/ tháng (bao gồm lương cứng và hoa hồng)

Thời gian làm việc: Từ 08h00 – 17h30 thứ 2- thứ 6 hàng tuần, thứ 7 từ 08h00 – 12h00, nghỉ chủ nhật và lễ tết theo quy định

Lương tháng thứ 13, tham gia BHXH theo quy định nhà nước

Các hoạt động team building. Các chế độ và nghỉ phép theo quy định Nhà nước;

Cơ hội thăng tiến cao

Được training về các kiến thức trong ngành IT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VI TÍNH SAO MAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.