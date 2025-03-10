Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Sân Bay SC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 5-6/2024

Nhằm đáp ứng phục vụ tình hình hoạt động kinh doanh. Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay SC có nhu cầu tuyển dụng vị trí nhân viên quầy theo thông tin như sau:

:

Làm việc tại quầy dịch vụ sân bay Tân Sơn Nhất

Giới thiệu: công việc các vị trí chào mời tư vấn dịch vụ xe taxi , tư vấn bán sim card cho khách, bách hoá lưu niệm, đón - tiễn khách bay đến/ bay đi Thời Gian Làm Việc và Chế Độ: Làm việc theo ca làm việc 9 tiếng/ca (xoay ca đều), 6 ngày/tuần.

Mức lương: Lương cơ bản chính thức + phụ cấp gửi xe + phụ cấp tiền ăn+ hoa hồng theo doanh thu (KPI)