Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Sân Bay SC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Sân Bay SC
- Hồ Chí Minh:
- SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 5-6/2024
Nhằm đáp ứng phục vụ tình hình hoạt động kinh doanh. Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay SC có nhu cầu tuyển dụng vị trí nhân viên quầy theo thông tin như sau:
Làm việc tại quầy dịch vụ sân bay Tân Sơn Nhất
Giới thiệu: công việc các vị trí chào mời tư vấn dịch vụ xe taxi , tư vấn bán sim card cho khách, bách hoá lưu niệm, đón - tiễn khách bay đến/ bay đi Thời Gian Làm Việc và Chế Độ: Làm việc theo ca làm việc 9 tiếng/ca (xoay ca đều), 6 ngày/tuần.
Mức lương: Lương cơ bản chính thức + phụ cấp gửi xe + phụ cấp tiền ăn+ hoa hồng theo doanh thu (KPI)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, năng động…biết cách thuyết phục khách hàng.
Nam – Nữ, tuổi từ 20 đến 35, Có ngoại hình ưa nhìn.
Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh giao tiếp, hoặc các ngoại ngữ khác : tiến Trung, Nhật , Hàn.
Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Sân Bay SC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Sân Bay SC
