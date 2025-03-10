Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 72 đường số 18A Phước Bình,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực cảnh quan.

- Lên kế hoạch và các nội dung : đề xuất chiến lược kinh doanh hiệu quả.

- Chăm sóc khách hàng hiện tại.

- Kết hợp nhóm để tư vấn, giới thiệu dịch vụ của công ty đến khách hàng.

- Tham gia vào các cuộc họp, sự kiện để quảng bá thương hiệu của công ty.

- Lập báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng - đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, Kiến trúc hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành có liên quan .

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

- Đam mê và yêu thích lĩnh vực kiến trúc cảnh quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN PHƯƠNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận, thưởng theo tỷ lệ mỗi công trình, dự án .

- Được làm việc trong môi trường sáng tạo và thân thiện.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN PHƯƠNG NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.