Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN VIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN VIÊN
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN VIÊN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN VIÊN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 250/4 Bàu Cát, P11, Tân Bình , HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập mục tiêu doanh số, lên kế hoạch bán hàng định kỳ, đề ra mục tiêu phát triển kinh doanh trong ngắn hạn và trong dài hạn.
- Tìm kiếm và thiết lập mối quan hệ khách hàng tiềm năng mới (các nhà phân phối, đại lý, shop mẹ và bé trên địa bàn...)
- Xây dựng, phát triển, tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực bán hàng tại địa bàn kinh doanh
- Tổ chức bán hàng trong khu vực, đôn đốc, giám sát nhân viên, giám sát hoạt động bán hàng, mở rộng độ phủ thị trường
- Hỗ trợ bộ phận Marketing triển khai các chương trình tạo nhận diện thương hiệu trong khu vực.
- Thu thập thông tin thị trường về sản phẩm, dịch vụ của Công ty và Thương hiệu khác cùng lĩnh vực, đề xuất phát triển sản phẩm mới.
- Tổ chức đánh giá, giám sát nhân viên, giám sát diễn tiến Bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Dược, Kinh tế, Quản trị kinh doanh.
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương trong các công ty dược.
- Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo nhóm, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN VIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Có xe ô tô đi công tác.
Cơ hội học hỏi, phát triển sự nghiệp, được tạo điều kiện gắn bó lâu dài cùng Công ty.
Nghỉ mát tối thiểu 2 năm/lần + các hoạt động party, dã ngoại ngoài trời
Nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước, được hưởng chế độ Bảo hiểm theo Quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN VIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN VIÊN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 30 đường Cây Trâm, Phường 9, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

