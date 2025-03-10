Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHÂN PHỐI THUỐC NHANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHÂN PHỐI THUỐC NHANH
- Hồ Chí Minh:
- KĐT Lakeview City, 56 đường Song Hành, phường An Phú,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý nhà thuốc và bán thuốc (70%)
Lên dự trù mua hàng và thực hiện mua hàng
Quản lý nhập xuất, tồn kho nhà thuốc
Tư vấn và bán thuốc
Quản lý điều kiện bảo quản, phần mềm quản lý nhà thuốc
(Yêu cầu kinh nghiệm đứng bán độc lập)
2. Quản trị gian hàng thương mại điện tử của Nhà thuốc (20%)
Đăng tải/ xóa/ điều chỉnh sản phẩm trên gian hàng
Xác nhận đơn hàng trên phần mềm bán hàng TMĐT (đơn hàng tự động chuyển tới bộ phận kho và đóng hàng)
Chăm sóc trả lời khách hàng, xử lý các vấn đề phát sinh
(Chưa có kinh nghiệm được hướng dẫn đào tạo)
3. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ (10%)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp Dược trở lên
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm bán hàng tại nhà thuốc
Ưu tiên ứng viên am hiểu công nghệ, sử dụng thành thạo Laptop
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHÂN PHỐI THUỐC NHANH Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ của Pháp luật và Công ty
Được học hỏi các kiến thức về TMĐT
Cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHÂN PHỐI THUỐC NHANH
