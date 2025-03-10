Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHÂN PHỐI THUỐC NHANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - KĐT Lakeview City, 56 đường Song Hành, phường An Phú,Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh

Quản lý nhà thuốc và bán thuốc (70%)

Lên dự trù mua hàng và thực hiện mua hàng

Quản lý nhập xuất, tồn kho nhà thuốc

Tư vấn và bán thuốc

Quản lý điều kiện bảo quản, phần mềm quản lý nhà thuốc

(Yêu cầu kinh nghiệm đứng bán độc lập)

2. Quản trị gian hàng thương mại điện tử của Nhà thuốc (20%)

Đăng tải/ xóa/ điều chỉnh sản phẩm trên gian hàng

Xác nhận đơn hàng trên phần mềm bán hàng TMĐT (đơn hàng tự động chuyển tới bộ phận kho và đóng hàng)

Chăm sóc trả lời khách hàng, xử lý các vấn đề phát sinh

(Chưa có kinh nghiệm được hướng dẫn đào tạo)

3. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ (10%)

Yêu Cầu Công Việc

Nam/nữ trên 20 tuổi

Tốt nghiệp Trung cấp Dược trở lên

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm bán hàng tại nhà thuốc

Ưu tiên ứng viên am hiểu công nghệ, sử dụng thành thạo Laptop

Quyền Lợi

Lương Tháng 13, thưởng hiệu quả công việc

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ của Pháp luật và Công ty

Được học hỏi các kiến thức về TMĐT

Cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển

