Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ VIMEX SG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1254 Võ Văn Kiệt, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 5

Nhân viên kinh doanh

Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại trong lĩnh vực thực phẩmđông lạnh.

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc và đàm phán hợp đồng.

Quản lý danh sách khách hàng, theo dõi đơn hàng và đảm bảo hàng hóa giao đúng tiến độ.

Theodõi đơn đặt hàng,ký kết hợpđồng vàcôngnợ phải thu.

Thu thập thông tin thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và đưa ra các đề xuất cải thiện hoạt động kinh doanh.

Báocáo định kỳ hàng tuần,tháng, quý năm.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên trongđộ tuổi 25 – 35, tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan là một lợi thế

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm.

Có laptop cá nhân, sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint,...).

Nhanhnhẹn, kỹ năng giaotiếp, đàm phán tốt.

Cókhảnăng lập kếhoạchcông việc; giải quyết vấnđềcẩn thận, tỉ mỉ.

Chủđộng, trung thực, chịu họchỏi.

Sẵnsàng đi công tác.

Khảnăng ngoại ngữlàmột điểm cộng.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ VIMEX SG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn và các khoản thưởng:20.000.000 –30.000.000đ/tháng (Lương +thưởng +doanh số).

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và gói Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên chính thức.

ThưởngcácngàyLễđặcbiệttrongnăm(TếtDươngLịch,TếtÂmLịch,30/4-1/5,2/9,);Thưởng Lễcác ngàyLễTônVinhPhụNữ(8/3,20/10);Cácchínhsáchchoconcủanhânviên(Thưởng Lễ1/6,TếtTrung Thu).

Cácđãi ngộ khác: Dulịch trongnước, khámsứckhỏe,sinh nhật,...

Xét tăng lương định kỳ hàng năm.

Được sử dụng sản phẩm công ty với giá ưu đãi (thịt bò, cá hồi, nước chấm, gia vị,...).

Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp lên các vị trí quản lý và cấp cao trong công ty.

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp với cơ hội phát triển nghề nghiệp và ổn định lâu dài.

Phỏngvấnvàđilàmngay nếuđạtyêucầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ VIMEX SG

