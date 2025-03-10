Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DV THẨM MỸ KACE BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DV THẨM MỸ KACE BEAUTY
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện dịch vụ phun xăm mày môi: Tư vấn kiểu dáng, màu sắc phù hợp với từng khách hàng.
- Đảm bảo kỹ thuật và thẩm mỹ cao trong từng sản phẩm.
- Tham gia các buổi đào tạo nâng cao tay nghề và chia sẻ kỹ thuật mới.
- Đảm bảo vệ sinh và an toàn y tế trong quá trình làm việc.
-Hỗ trợ các chương trình quảng bá hình ảnh thương hiệu thông qua các sản phẩm nghệ thuật cá nhân.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Kinh nghiệm 2 năm trở lên trong lĩnh vực phun xăm thẩm mỹ.
- Kỹ năng phun môi và tạo dáng chân mày chuyên nghiệp, cập nhật xu hướng mới.
- Am hiểu về màu sắc, hình dáng phù hợp với từng khuôn mặt.
- Có chứng chỉ hoặc bằng cấp liên quan đến phun xăm thẩm mỹ (ưu tiên).
Tại CÔNG TY TNHH DV THẨM MỸ KACE BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập cạnh tranh: lương cứng + thưởng hoa hồng hấp dẫn dựa trên hiệu quả công việc.
- Thưởng định kỳ: Dựa trên hiệu quả công việc và cống hiến.
- Hỗ trợ nâng cao tay nghề: . Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và kiến thức ngành thẩm mỹ nhân tướng học.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp:cơ sở vật chất hiện đại, chuẩn y khoa.
- Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi theo quy định: bảo hiểm, nghỉ phép, thưởng lễ tết.
