Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DV THẨM MỸ KACE BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 23 Đinh Tiên Hoàng Phường Đakao,Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh

- Thực hiện dịch vụ phun xăm mày môi: Tư vấn kiểu dáng, màu sắc phù hợp với từng khách hàng.

- Đảm bảo kỹ thuật và thẩm mỹ cao trong từng sản phẩm.

- Tham gia các buổi đào tạo nâng cao tay nghề và chia sẻ kỹ thuật mới.

- Đảm bảo vệ sinh và an toàn y tế trong quá trình làm việc.

-Hỗ trợ các chương trình quảng bá hình ảnh thương hiệu thông qua các sản phẩm nghệ thuật cá nhân.

Yêu Cầu Công Việc

-Kinh nghiệm 2 năm trở lên trong lĩnh vực phun xăm thẩm mỹ.

- Kỹ năng phun môi và tạo dáng chân mày chuyên nghiệp, cập nhật xu hướng mới.

- Am hiểu về màu sắc, hình dáng phù hợp với từng khuôn mặt.

- Có chứng chỉ hoặc bằng cấp liên quan đến phun xăm thẩm mỹ (ưu tiên).

Tại CÔNG TY TNHH DV THẨM MỸ KACE BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh: lương cứng + thưởng hoa hồng hấp dẫn dựa trên hiệu quả công việc.

- Thưởng định kỳ: Dựa trên hiệu quả công việc và cống hiến.

- Hỗ trợ nâng cao tay nghề: . Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và kiến thức ngành thẩm mỹ nhân tướng học.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp:cơ sở vật chất hiện đại, chuẩn y khoa.

- Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi theo quy định: bảo hiểm, nghỉ phép, thưởng lễ tết.

Cách Thức Ứng Tuyển

