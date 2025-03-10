Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Nhân viên kinh doanh

1. Pháttriểnkhách hàng

Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng tiềm năng, đặc biệt là các doanh nghiệp có nhu cầukinhdoanhtrên TikTok Shop và Livestream bán hàng.

Xây dựng và duy trì mốiquanhệbềnvữngvớikháchhàng,tưvấnchiếnlượcpháttriểnkênh,xâydựngnội dung hấp dẫn và chạy quảng cáo hiệu quả trên Tik Tok Shop và Livestream.

QuảnlývàvậnhànhcáctàikhoảnTikTokShopcủakháchhàng,theodõivàtốiưuhóahiệusuấttàikhoản.

KếtnốivàhợptácvớicácKOLsphùhợpđểquảngbásảnphẩmvàdịchvụcủakháchhàng.

Thựchiệncáccuộcgọi,email,meetingđểgiớithiệu sản phẩm, dịch vụ và giải đáp thắc mắc của khách hàng.

2. Đàmphánvàkýkếthợpđồng

Thực hiện đàm phán vàkýkếthợpđồngvớikháchhàng,đảmbảocácđiềukhoảnhợpđồngphùhợpvớilợi ích của cả hai bên.

Theodõitiếnđộthựchiệnhợpđồngvàđảmbảokháchhàngđạtđượcmụctiêuđềra.

3. Đạtchỉtiêudoanhsố(KPIs)

Lập kế hoạch bán hàng và thực hiện các hoạt động để đạt được chỉ tiêudoanhsốcánhânvàchungcủadựán.

PhântíchhiệuquảcácchiếndịchmarketingtrênTikTokShopvàLivestreamđểtốiưuhóakếtquả.

4. Báo cáo

Thựchiệnbáocáođịnhkỳvềtiếnđộcôngviệc,kếtquảkinhdoanhvàcáchoạtđộngcủakhách hàng.

Phântíchdữliệuvàđưaracácđềxuấtcảithiệnhiệuquảkinhdoanh.

Yêu Cầu Công Việc

Trìnhđộ:TốtnghiệpCaoĐẳng/Đạihọctrởlên,Ưutiên các chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh.

Kinh nghiệm:

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bánhàng,ưutiênứngviêncókinhnghiệmlàmviệc với các nền tảng Social Commerce, đặc biệt là TikTok Shop và Livestream.

Cókinhnghiệm xâydựngvàtriểnkhaicácchiến dịchmarketingtrênTikTokShopvàLivestream.

Hiểubiếtsâusắcvềthuậttoán,xuhướngvàcác công cụ hỗ trợ bán hàng trên TikTok Shop và Livestream.

Kỹnăng:

Kỹnănggiaotiếp,thuyếttrìnhvàđàmphántốt.

Kỹ năngphântíchdữliệu,báocáovàlàmviệc với các công cụ phân tích.

Khảnăngsángtạonộidunghấpdẫnvàthuhút người dùng.

Thànhthạocáccôngcụhỗtrợbánhàngtrên TikTok Shop và Livestream.

Tính cách:

Năngđộng,nhiệttình,sángtạovàcótinhthần cầu tiến.

Có khảnăngthíchnghinhanhvớimôitrường làm việc mới và các công việc được giao.

Có tinhthầntráchnhiệmcaovàđịnhhướng mục tiêu rõ ràng.

ĐammêTik Tok

Quyền Lợi

Mứclương:16,000,000VNĐ+Thưởngtheohiệuquảcôngviệcvàdoanhsố.

Chếđộ:Đượchưởngđầyđủcácchếđộtheoquyđịnhcủaphápluậtvàcôngty.

Môitrườnglàmviệc:Môitrườnglàmviệcnăngđộng,chuyênnghiệp,cónhiềucơhộihọchỏivàpháttriển.

