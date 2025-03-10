Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Vàng Bạc Đá Quý Anh Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương Mại Vàng Bạc Đá Quý Anh Phương
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 738 Nguyễn Đình Chiểu P1,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn và bán sản phẩm trang sức cao cấp
Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ hậu mãi
Sắp xếp, trưng bày sản phẩm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt
Tại Công ty TNHH Thương Mại Vàng Bạc Đá Quý Anh Phương Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + hoa hồng hấp dẫn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Vàng Bạc Đá Quý Anh Phương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
