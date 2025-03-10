Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG TRẦN LẬP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 333/86 Trần Bình Trọng, Phường 4,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Gọi điện cho khách hàng tiềm năng (100% data được cung cấp từ marketing) để tư vấn, đàm phán và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty, tỉ lệ chốt 30%

- Nắm thông tin về sản phẩm của công ty (máy bộ đàm)

- Quản lý thông tin khách hàng và cập nhật liên tục trên hệ thống CRM.

- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng bằng cách tập trung vào nhu cầu và mong muốn của khách hàng và chốt doanh số

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, điều động của Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, có kinh nghiệm telesale, sale, tư vấn chốt đơn, bán hàng qua điện thoại. Ưu tiên là topsale/ Best Sale trong các công ty trước đó.

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học liên quan đến kinh doanh, marketing

- Tinh thần thái độ tốt, chăm chỉ, nhiệt huyết, quyết liệt.

- Đam mê kiếm tiền, mục tiêu phát triển sự nghiệp trong nghề Telesale/ Sale.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, không bị ngọng

- Tin học văn phòng khá (Word, Excel)

- Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, trung thực và tinh thầu trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG TRẦN LẬP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : Thỏa thuận – đến 10 triệu đồng/1 tháng

Thưởng : Theo quy định công ty

Thời gian làm việc : ngày 8 tiếng từ 8h -17h, nghỉ trưa từ 12h– 13h30, làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Chế độ ngày nghỉ phép năm và các quyền lợi như BHXH, theo luật lao động hoặc quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG TRẦN LẬP

