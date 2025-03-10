Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Tiếp thị số Tô Quà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Tiếp thị số Tô Quà
- Hồ Chí Minh:
- Bluesky Building, Bach Dang Street, Ward 2,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Gọi điện thoại cho các khách hàng tiềm năng để chào hàng về sản phẩm/dịch vụ
Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng, đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của khách
Lưu trữ lịch sử cuộc gọi với khách hàng để xây dựng bộ thông tin hữu ích
Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu
Tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng thông qua việc đáp ứng tốt nhất nhu cầu với khách hàng và xử lí khiếu nại kịp thời
Phối hợp với các nhân viên kinh doanh và nhân viên các phòng ban khác để đạt mục tiêu kinh doanh
Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả kinh doanh hàng tuần
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên telesales hoặc các vị trí khác liên quan đến sales/chăm sóc khách hàng
Quen thuộc với các phần mềm quản trị khách hàng và hệ thống điện thoại
Thành thạo các kĩ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán
Thành thạo kĩ năng quản trị mối quan hệ
Bình tĩnh, có khả năng xử lí các tình huống các vấn đề phát sinh
Tại Công ty CP Tiếp thị số Tô Quà Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm sức khỏe cao cấp và kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm
Phiếu quà tặng hàng tháng
Tham gia nhiều hoạt động công ty xuyên suốt năm như câu lạc bộ thể thao, team building, tiệc tất niên, Ngày Phụ nữ, Giáng Sinh, Tết,...
Thưởng hiệu suất cuối năm và hoa hồng kinh doanh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tiếp thị số Tô Quà
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
