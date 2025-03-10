Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ DIGILINK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ DIGILINK
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 488/10 đường 3 tháng 2, phường 14,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu, mong muốn của khách hàng tiềm năng.
Tư vấn và phối hợp với đội ngũ kĩ thuật để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Báo giá, đàm phán và thống nhất phương án triển khai dịch vụ với khách hàng.
Đối tượng khách hàng: các Doanh nghiệp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên các trường đại học hoặc các bạn mới ra trường.
Không yêu cầu kinh nghiệm, có đam mê với công việc kinh doanh.
Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin là một lợi thế.
Có khả năng giao tiếp tốt.
Không yêu cầu kinh nghiệm, có đam mê với công việc kinh doanh.
Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin là một lợi thế.
Có khả năng giao tiếp tốt.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ DIGILINK Thì Được Hưởng Những Gì
Hướng dẫn công việc chi tiết.
Thời gian làm việc linh động.
Có hỗ trợ lương thực tập/ cộng tác viên.
Có hỗ trợ mộc thực tập.
Thời gian làm việc linh động.
Có hỗ trợ lương thực tập/ cộng tác viên.
Có hỗ trợ mộc thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ DIGILINK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI